Главные новости за 10 сентября 2018 года

У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки». Власти Украины заявили о нормализации ситуации в аннексированном Россией Крыму после химического ЧП в Армянске. Об этом заявил представитель президента в Крыму Борис Бабин, комментируя инцидент на предприятии «Крымский титан».

Возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня. Очевидцы показали видео кровавой драки. В центре Киева возле Бессарабской площади рано утром произошло кровавое побоище. Конфликт возник между двумя компаниями.

Воры-скалолазы обчистили элитную квартиру замминистра экономики, пока тот зажигал на фестивале в Неваде. В Печерском районе Киева произошло очередное резонансное ограбление квартиры. В одном из домов на улице Шелковичной воры-альпинисты пробрались в квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова.

Как оказалось, украинцы недоедают уже несколько лет. Оказалось, что последние годы украинцы недоедают. Об этом говорится в данных Госстата и результатах исследования Экономического дискуссионного клуба.

Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии. На Запорожье обрушился сильный ливень. Город серьезно затопило.

Опубликовано видео «экстремальных гонок» одесского водителя, насмерть сбившего людей на остановке. Водитель, устроивший смертельное ДТП в Одессе, оказался «уличным гонщиком». Кадры с его «геройствами» уже публикуют в интернете.