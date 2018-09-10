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Синоптики пообещали, что дожди отступят, а в Украине потеплеет

Синоптики пообещали, что дожди отступят, а в Украине потеплеет

В ближайшие сутки в Украине потеплеет, а дожди отступят. Как выяснили журналист «Фразы», об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине будет понемногу повышаться температура.

Что касается дождей, которые поливали разные регионы страны на выходных, то они прекратятся.

Воздух по стране прогреется до 24-28 градусов.

Что касается Киева, то дождей в столице также не ожидается. Потеплеет до 24-26 градусов.

Как писала «Фраза», сильный ливень затопил Запорожье.

Мощные дожди также прошли в Одессе.

Тэги: общество, погода

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