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В Житомире подросток покончил с собой, прыгнув с моста. «Момо» здесь ни при чем

В Житомире подросток покончил с собой, прыгнув с моста. «Момо» здесь ни при чем

В Житомире подросток свел счеты с жизнью, прыгнув в парке с пешеходного моста. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал начальник областной полиции Вячеслав Печененков.

Он отметил, что взволнованная местная жительница в воскресенье, 9 сентября, около полуночи обратилась в местную полицию с заявлением о том, что пропал ее 15-летний сын.

С ее слов стало понятно, что подросток ушел из дому после конфликта с родителями примерно в 19:30. А впоследствии выяснилось, что в момент обращения в полицию парень был уже мертв — он прыгнул с пешеходного моста в парке около 22:00.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года в Сети начала стремительно распространяться новая опасная игра «Момо», которую сравнивают с известной игрой «Синий кит», подталкивавшей подростков к самоубийству несколькими годами ранее. Первая сметь, связанная с «игрой» была зафиксирована 29 июня в Аргентине. С этой игрой связывают телефонные номера с кодами Япониии и стран Латинской Америки. Всего таких номеров семь.

29 августа в Каменском на улице Дунайская около 14:00 произошло самоубийство. Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки, упал на козырек подъезда и разбился насмерть. Местные жители не исключают, что к такому поступку его могла подтолкнуть зловещая игра «Момо».

Несколькими днями ранее похожий случай произошел в Кривом Роге. Там из окна шестого этажа выпрыгнула 13-летняя девочка. В ее телефоне среди прочих контактов был и «Момо». По словам ее подружек, девочка также была подписана на «группы смерти» «Синий кит» и «Красная сова», но поступок своей подруги они связывают именно с «Момо».

31 августа рано утром в центре Днепра под стенами торгового центра «Мост-сити» были обнаружены тела молодого парня и девушки, которые были усыпаны лепестками роз. Сотрудники ТЦ не исключают, что произошедшее — результат опасных игр в соцсетях.

1 сентября в Шевченковском районе Киева пыталась покончить с собой 15-летняя девушка. По данным медиков, она участвовала в «Момо».

Тэги: общество, самоубийство, Житомир, подросток, Момо

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