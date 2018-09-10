Известный повар Джейми Оливер мастерски справился с грабителем в своем особняке, чем удивил лондонский бомонд

Известный британский повар Джейми Оливер стал настоящей звездой дня в Лондоне. Как выяснили журналисты «Фразы», кулинар прославился не благодаря своему умению на кухне, а тем, что задержал грабителя.

Как пишет издание Daily Mail, был вечер, и 43-летний ресторатор вместе со своей женой и детьми находился в своем лондонском доме в районе Хайгейт, когда к ним полез грабитель. Джейми Оливер не только спугнул преступника, но и поймал его: скрутив злодея, повар вызвал полицию и сдал его копам.

Как отмечает издание, подобный героизм кулинара стал сюрпризом не только для соседей, но и для самой полиции.

В Скотланд-Ярде говорят, что на счету грабителя – несколько налетов на дома в этом районе. По данным копов, инцидент случился еще на прошлой неделе, однако его подробности стали известны лишь сейчас.

Лондонский район Хайгейт известен особняками мировых знаменитостей. СМИ оценили дом ресторатора почти в девять миллионов фунтов.

Как писала «Фраза», австралийский вор оставил на месте преступления отпечаток своих ягодиц.

Ранее в США грабитель погиб, застряв в дымоходной трубе обчищенного им дома.