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На месте ликвидации Захарченко установлен памятный знак с ошибкой

На месте ликвидации Захарченко установлен памятный знак с ошибкой

Около места ликвидации бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко в Донецке установили памятный камень в его честь с ошибкой в написании. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Twitter сообщил украинский врач Александр Чернов.

Он опубликовал фотографию, на которой прекрасно видно, что в глаголе допущена ошибка. По его мнению, эта ошибка, возможно, была сделана не случайно.

Как сообщала «Фраза», самопровозглашенный «глава ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», где он в близком кругу справлял поминки по Иосифу Кобзону. По предварительным данным, взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор.

3 сентября Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о прибытии в оккупированный Донецк группы своих сотрудников для помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом были нарушены все законы Украины и международного права.

В Минобороны Украины не исключают, что главаря самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александра Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности РФ.

В качестве одного из вариантов Москва рассматривает возвращение на Донбасс одного из лидеров российских боевиков в 2014 году Игоря Гиркина (Стрелков) для того, чтобы он «сделал все возможное для стабилизации обстановки».

Тэги: памятник, Донецк, Александр Захарченко, ДНР, курьезы

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