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Криминал

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Как оказалось, украинцы недоедают уже несколько лет

Как оказалось, украинцы недоедают уже несколько лет

Оказалось, что последние годы украинцы недоедают. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в данных Госстата и результатах исследования Экономического дискуссионного клуба.

Как напоминает «Сегодня», «калорийность питания украинцев уже несколько лет упорно приближается к минимально допустимому уровню». В ООН определили, что это минимум в 2,5 тысяч ккал в сутки.

Исполнительный директор клуба Олег Пендзин рассказывает, что «разные группы населения нуждаются в разном количестве калорий». Так, для детей это 1200-3000 ккал в сутки, у стариков – 1600-2600, у людей умственного труда – 1800-2200, у шахтера –  минимум 4000 ккал, а у спортсмена-тяжелоатлета –  8000.

Для сравнения, средний показатель потребления в странах ЕС составляет 3500-3800 ккал в сутки. В Украине же данный показатель на уровне 2700 ккал в сутки.

Сообщается, что страдает качество питания украинцев. Отмечается, что оно соответствует рекомендациям Минздрава лишь по хлебу, овощам и яйцам. Нехватка мяса в рационе украинцев составляет 35%, а по молочной продукции и рыбе сразу 50%. При этом, как говорят эксперты, украинцы на 16% больше, чем нужно едят картофель.

В публикации говорится, что уже Украина входит в топ-3 стран Европы с самым низкокалорийным рационом. Так, врач-диетолог Борис Скачко говорит, что 140 граммов мяса в день, которые съедает среднестатистический украинец – это всего 30 граммов чистого белка или лишь 40% суточной нормы.

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что любят хорошо поесть

Как писала «Фраза», в бориспольской колонии заключенных кормили едой с кишечной палочкой.

Ранее ученые сделали открытие: оказывается, соль полезна для здоровья.

Так, как оказалось, увлечение здоровым питанием грозит человечеству катастрофой.

Тэги: еда, общество, продукты, питание

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