Мошенники придумали новый способ, как «развести» на деньги доверчивых пенсионеров

В Украине доверчивые пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников. Как выяснили журналисты «Фразы», прикрываясь какой-то псевдореформой, жулики говорят доверчивым гражданам, что в стране грядет денежная новация, поэтому свои сбережения нужно обменять на новые купюры.

Также мошенники могут заявить, что Украина вот-вот вступит в Евросоюз, поэтому гривны нужно как можно скорее обменять на евро, сообщает «Обозреватель».

Показательный случай произошел в Каменском (Днепропетровская область), где к пенсионерке пришла женщина, представилась дочерью почтальона (якобы мама заболела) и заявила, что в стране грядет денежная реформа и старые деньги нужно поменять на новые. Доверчивая старушка вынесла незнакомке все свои сбережения, получив взамен пухлый пакет.

Заглянула она внутрь лишь после того, как «дочь почтальона» ушла. В конверте лежала нарезанная бумага. В местной полиции зафиксировали два подобных случая, открыли уголовное производство по данным фактам, но задержать аферистку не смогли до сих пор.

Также бывают случаи с псевдобанкирами, которые разводят пенсионеров по похожей схеме. Приходят, говорят о скором вступлении Украины в ЕС и о необходимости поменять гривны на евро. В одном из случаев в Донецкой области пенсионер вынес «банкирше» 40 тысяч гривен, та их сложила в три конверта, запечатал и поставила печать «оплачено». После этого она отдала их дедушке и сказала, что через несколько дней к нему придет сотрудник банка и поменяет содержимое конвертов на евро.

Пенсионер рассказал об этом случае соседям и те посоветовали ему взглянуть на содержимое конвертов — там опять-таки были пустые бумажки.

Нередко мошенники приходят к пенсионерам под видом соцработников. Они говорят, что грядет денежная реформа и помогут быстро обменять старые купюры на новые без очередей в банках. Получая конверты с «новыми купюрами», пенсионеры чаще всего понимают, что их обманули, когда «соцработника» и след простыл.

Подобные случаи встречаются во всех областях Украины. И, несмотря на то, что у полиции есть фотографии аферистов, найти их не удается.

По словам спикера полиции Каменского Елены Тимченко, аферисты буквально открыли охоту на пенсионеров, ведь именно этот слой населения — самый доверчивый. Поэтому в полиции советуют молодым родственникам пенсионеров регулярно общаться с ними, объясняя им, как не попасться на подобную уловку мошенников.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа в Печерском районе Киева злоумышленники украли $17 тыс. у пенсионера. Пожилой мужчина стал жертвой старой мошеннической схемы.