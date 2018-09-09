Украина добывает вторую победу в Лиге наций, на нервах обыграв Словакию

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по футболу провела свой второй поединок в новом европейском турнире – Лиге наций. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, подопечные Андрея Шевченко на «Арене Львов» принимали сборную Словакии.

Поединок прошел при пустых трибунах. Все дело в том, что еще в 2015 году, в матче Украина – Испания, на трибунах висели какие-то плакаты, которые не понравились чиновникам из УЕФА. И так случилось, что спустя три года матч со словаками был первым домашним для Украины под эгидой УЕФА, поэтому только сейчас нас настигло это наказание.

В целом игра на протяжении всех девяноста минут прошла в равной борьбе, с переменным владением преимуществом. То украинцы подолгу держали мяч, пытаясь что-то придумать у ворот соперника, то наоборот. Но в первом тайме до опасных моментов дело так и не дошло.

Во второй половине встречи обе команды задвигались немного активнее, и у ворот Дубравки периодически возникала острота, до реальной опасности дело все никак не доходило. Шевченко, видя, что игра не особо клеится, снял с поля Малиновского и Коноплянку, выпустив вместо них Зинченко и Циганкова. И довольно быстро эта связка сделала свое дело: на 80-й минуте Зинченко «тонким» пасом нашел Цыганкова, «динамовец» вошел в штрафную, где был остановлен недозволенным приемом. Вердикт пошел исполнять Ярмоленко и ударил очень валидольно. Благо, мяч от руки голкипера таки влетел в сетку – 1:0.

В оставшееся время словаки штурмом пошли на ворота Пятова и в одном из эпизодов были близки к успеху, но наши ребята потушили «пожар». А буквально в ответной атаке Ярмоленко мог оформлять «дубль», но пробил прямо во вратаря. В итоге – тяжелейшая победа Украины 1:0 и наши ребята набирают 6 очков после двух матчей. У чехов и словаком в активе «бублики».

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.