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Ученые намекнули, что пробиотики не столь полезны, как кажется

Ученые намекнули, что пробиотики не столь полезны, как кажется

Пробиотические препараты могут нанести потенциальный вред здоровью человека. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли специалисты из израильского Института Вейцманна, которые провели сразу два исследования о влиянии пробиотиков на человеческий организм.

Как пишет журнал «Наука и жизнь», в первом исследовании участвовало 15 добровольцев, 10 из которых получали пробиотические препараты, а остальные 5 ‒ «плацебо». Эксперимент длился три недели, по истечении которых у участников отобрали образцы «стула» и провели эндоскопию. Выяснилось, что пробиотические микроорганизмы смогли закрепиться лишь у шести добровольцев, принимавших препараты.

Во втором исследовании изучалась «работа» полезных бактерий после курса антибиотиков. Здесь участники эксперимента в течение недели принимали антибиотики, после чего их разделили на три группы, первая из которых принимала пробиотики, вторая не принимала ничего, а третья принимала такие же пробиотики, которые были выделены из «стула» участников перед началом исследования. Выяснилось, что именно у последней группы кишечная микрофлора восстанавливалась быстрее всего после курса антибиотиков. Второе «место» заняли участники, которые не получали никаких препаратов, а третье ‒ как раз те, которые пропили курс пробиотиков.

Более того, у тех добровольцев, которые принимали пробиотические препараты, в виду долгого отсутствия «родной» микрофлоры, в кишечнике изменялась генетическая активность, что повышает риск развития аллергии и воспалительных реакций.

Авторы исследования надеются, что результаты экспериментов подтолкнут других ученых по всему миру к более пристальному изучению не только полезных свойств, но и потенциального вреда пробиотиков.

Как писала «Фраза», ученые доказали, что профессиональный спорт «убивает» сердце.

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Тэги: ученые, общество, медицина, здоровье, лекарственные препараты

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