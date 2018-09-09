В Украине рейтинг Путина оказался выше, чем у Порошенко

Социологи рассказали о симпатиях жителей Украины к президенту РФ Владимиру Путину. Как выяснили журналисты «Фразы», рейтинг главы России оказался даже выше рейтинга Петра Порошенко.

Как передает Rambler, приблизительно 16% жителей Украины имеют «пророссийские» взгляды и выступают за восстановление политических, экономических и культурных связей с Россией.

Сообщается, что такие данные были озвучены главой украинской социологической группы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем в эфире «Обозреватель-ТВ». Эксперт отметил, что указанный процент поддержки Путина позволяет «пророссийской» партии попасть в Верховную Раду на ближайших выборах.

Отмечается, что российскому президенту симпатизируют в основном жители юго-восточных областей Украины и Донбасса.

В то же время, агенство ASN приводит последние данные социологов, согласно которым за Петра Порошенко на президентских выборах готовы проголосовать всего 12,3% избирателей.

Как писала «Фраза», в Москве хотят упростить выдачу российских паспортов для украинцев.

Ранее сообщалось, что Кремль готовит очередную попытку захватить Украину.