К Земле летит нечто страшное, способное убить все живое

К Земле приближается загадочный объект, обладающий огромным радиоактивным излучением. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о так называемом «джете» ‒ тонкой струе гамма-излучения, которая образовалась вследствие столкновения двух нейтронных звезд.

Как пишет «Сегодня», слияние звезд было зафиксировано астрономами еще в августе 2017 года при помощи радиотелескопа National Science Foundation. Ученые считают данное столкновение поистине уникальным, поскольку впервые в истории, наряду с гравитационными волнами, удалось зафиксировать и электромагнитные, в том числе рентгеновские и гамма-лучи, а так же радиоволны.

Однако, спустя некоторое время после слияния, специалисты обратили внимание на странную радиоактивную область, которая передвигается со скоростью, практически равной скорости света, и движется по направлению к Земле. Ученые определили это явление как «джет» и вычислили, что если он приблизится к Земле, то это приведет к гибели минимум 95% живых существ.

Впрочем, пока опасный объект находится довольно далеко от нашей планеты ‒ на расстоянии 130 миллионов световых лет.

Как писала «Фраза», все катаклизмы, которые произойдут на Земле в ближайший миллиард лет, показали в одном видео.

Ранее ученым удалось найти в космосе источник жизни.