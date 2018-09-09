В Porsche решили удивить мир необычными гонками

Знаменитая автомобильная компания Porsche решила провести гонки на тракторах. Как выяснили журналисты «Фразы», соревнования будут проводиться в США, на популярном калифорнийском автодроме WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Как сообщает издание Motor, гонки на тракторах предусмотрены программой мероприятий фестиваля Rennsport Reunion VI, участие в котором принимают владельцы автомобилей марки Porsche.

Сообщается, что кандидату на участие в гонках необходимо прислать организаторам фестиваля фотографию своего трактора и оплатить вступительный взнос в 550 долларов.

Отмечается, что гонка будет проходить по принципу «24 часов Ле-Мана», когда каждый гонщик вынужден искать баланс между скоростью и надежностью транспортного средства, а так же продержаться определенное время без механических повреждений.

Как известно, компания Porsche занималась производством тракторов в период с 1956 по 1963 год. За этот период было выпущено 125 тысяч «железных коней».

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