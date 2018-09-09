Под Киевом пешеходы-«самоубийцы» устроили крупное и смертельное ДТП

В Киевской области произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. Как выяснили журналисты «Фразы», в селе Романово в аварию попали сразу четыре легковых автомобиля.

Как сообщает dtp.kiev.ua, по предварительным данным, главными виновниками ДТП являются двое пешеходов, которые пытались перебежать дорогу в неположенном месте. В результате, один из них погиб под колесами автомобиля, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что несколько автомобилей получили сильные повреждения. На месте ДТП работают полиция и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве под колесами автомобиля погиб пешеход.

Ранее в Киеве грузовик на «зебре» насмерть сбил старушку и скрылся с места происшествия.