Мировое Православие - на грани раскола. Заявление РПЦ

Священный Синод Русской Православной Церкви решительно протестует и глубоко возмущен назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «экзархами» КП в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сегодняшнем Заявлении Священного Синода РПЦ.

В заявлении говорится, что это «решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием». Решение «является грубейшим попранием церковных канонов».

Кроме того, РПЦ фактически уличила КП в лицемерии. Заявляется, что назначение «противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине».

Также РПЦ отмечает, что «Константинопольский Патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал».

Отмечаетсяя, что действия КП «заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами» и создают угрозу «единству всего мирового Православия».

Говорится, что ответ РПЦ последует в ближайшее время.

Как ранее сообщалось, назначение Константинополем экзархов является грубым нарушением канонической территории УПЦ и противоречит второму правилу Второго Вселенского Константинопольского собора. Об этом говорится в заявлении Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

Как мы ранее сообщалось, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Сейчас ожидается решение относительно предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии, о котором к Константинопольскому патриархату обратился Петр Порошенко и Верховная Рада.

В УПЦ неоднократно подчеркивали, что такое решение будет незаконно. Дело в том, что канонический глава УПЦ Блаженнейший Онуфрий не запрашивал Томоса, а представители нынешней Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с 1992 года являются всего лишь экзархами с точки зрения всех признанных Патриархатов Православного мира.

Напомним также, что по слухам Константинополь готовится дать Украине не автокефалию (патриаршество), а лишь планирует учредить экзархат — филиал Вселенского патрархата.