Побег из Лукьяновского СИЗО: юный убийца Пушкин «раздвоился» по разным местам

В Киеве нашли арестанта, исчезнувшего из Лукьяновского СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», молодой человек по имени Виталий Пушкин вообще не покидал пределов пенитенциарного учреждения.

Как сообщает «УП» со ссылкой на прокуратуру города Киева, беглеца нашли в вентиляционной системе следственного изолятора.

В то же время, как пишет «Корреспондент», сбежавшего арестанта обнаружили среди кучи строительного мусора в подвале СИЗО, где он скрывался более двух суток.

Сообщается так же, что Виталий Пушкин, заключенный 1999 года рождения, является жителем Киевской области. Его осудили за умышленное убийство. Ранее он страдал от наркозависимости.

Как писала «Фраза», из Лукьяновского СИЗО сбежал юный убийца по фамилии Пушкин.