В прокуратуре рассказали шокирующие подробности смерти Жука и назвали имя убийцы

Прокуратура Сумской области установила личность убийцы бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Как выяснили журналисты «Фразы», спящего во дворе дома Анатолия расстреляла из пистолета собственная жена.

Как передает Сумская областная прокуратура, между супругами Жук ‒ Анной и Анатолием ‒ сложились очень непростые отношения. Анна неоднократно рассказывала близким людям о том, что муж применяет по отношению к ней физическую силу, в следствие чего она была вынуждена какое-то время проживать отдельно. Вместе с тем, расторгнуть брак женщина не могла, так как Анатолий угрожал оставить 10-летнюю дочку с собой.

Сообщается, что Анна Жук тщательно спланировала убийство своего мужа. В тот день, 2 августа, она посадила ребенка в такси и отправила к бабушке, после чего подожгла комнату, в которой спал Анатолий. После этого, чтобы снять с себя подозрения, поехала с водителем, который являлся ее любовником в центр города, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Проснувшись, Анатолий Жук смог погасить пожар в комнате и позвонил жене, чтобы возвращалась домой. По возвращении они вместе с водителем вынесли во двор поврежденные пожаром вещи, и Анатолий лег отдыхать во дворе. Когда водитель поехал на заправку, Анна Жук взяла пистолет мужа CZ-75 и трижды выстрелила в спящего супруга.

Так же сообщается, что 8 августа женщина вместе с водителем-любовником и дочерью незаконно пересекли границу с Российской Федерацией.

В настоящее время прокуратурой готовятся документы для объявления подозреваемой в международный розыск и последующей экстрадиции в Украину. За совершение умышленного убийства Анне Жук грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Сумах пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука.

Ранее адвокат вдовы Жука утверждал, что полиция хотела довести ее до самоубийства.