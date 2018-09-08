В Керченском проливе разыгралась настоящая драма

В Керченском проливе из-за шторма потерпел бедствие малый буксир «Шквал». Как выяснили журналисты «Фразы», экипаж из семи человек покинул судно на спасательном плоту и запросил помощи.

Как сообщает «Интерфакс», 8 сентября, в 6:55 утра в «управление МЧС России по Крыму» поступило сообщение от капитана буксира «Шквал» о том, что судно заливает дождем, оно начало тонуть и экипажу требуется срочная помощь в снятии с судна. Капитан так же сообщил, что терпящий бедствие буксир находится в двух километрах от берега, в районе села Героевка (городской округ Керчь).

Позднее, в 7 часов 25 минут капитан передал сообщение, что принял решение покинуть судно на спасательном плоту и «дрейфовать» с экипажем в сторону мыса Такиль крымского полуострова.

Сообщается, что на помощь экипажу выдвинулись спасательные суда «Анапа» и «Меркурий». Приблизительно в 11 часов «Меркурий» обнаружил плот с моряками, однако, спасатели не смогли оказать им помощь из-за сильного шторма. Позднее, приблизительно в 11:30, экипаж «Шквала» был успешно поднят на борт проходящего мимо сухогруза.

Как писала «Фраза», в районе кораблекрушения в Керченском проливе найдены тела трех моряков.

Ранее в Керченском проливе загорелся паром с пассажирами на борту.