Заявление УПЦ: назначение Константинополем экзархов в Киев - грубое нарушение канонов

Назначение Константинополем экзархов в лице архиепископа Памфильского Даниила из Соединенных Штатов Америки и епископа Эдмондского Иллариона из Канады в Киев является грубым нарушением канонической территории УПЦ и противоречит второму правилу Второго Вселенского Константинопольского собора. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

В УПЦ цитируют текст Второго Вселенского Собора: «Не будучи приглашенными, епископы пусть не переходят границы за пределы своей области».

В УПЦ настаивают, что назначение экзархов произошло без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, как единого канонического епископа Киева, а значит ответственность за возможные негативные последствия произошедшего будет лежать на Константинопольском Патриархате.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Сейчас ожидается решение относительно предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии, о котором к Константинопольскому патриархату обратился Петр Порошенко и Верховная Рада.

В УПЦ неоднократно подчеркивали, что такое решение будет незаконно. Дело в том, что канонический глава УПЦ Блаженнейший Онуфрий не запрашивал Томоса, а представители нынешней Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с 1992 года являются всего лишь экзархами с точки зрения всех признанных Патриархатов Православного мира.

Напомним также, что по слухам Константинополь готовится дать Украине не автокефалию (патриаршество), а лишь планирует учредить экзархат — филиал Вселенского патрархата.