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Пьяные посиделки в Гидропарке закончились жуткой смертью

Пьяные посиделки в Гидропарке закончились жуткой смертью

В Киеве на Гидропарке утонул молодой парень. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла 8 сентября, приблизительно в 3 часа ночи, в районе Венецианского моста.

Как передает «Информатор» со ссылкой на очевидцев трагедии, компания молодых людей 17-18 лет распивала спиртные напитки на берегу Днепра. Всем было весело. В какой-то момент несколько ребят решили искупаться и полезли в воду. Внезапно, один из парней по имени Михаил, нырявший в воду буквально в нескольких метрах от берега, стал громко звать на помощь.

Поначалу друзья подумали, что он шутит и не придали значения его крикам. Только когда он скрылся под водой, ребята почувствовали неладное и бросились искать своего товарища.

Сообщается, что молодые люди почти два часа ныряли в холодную воду Днепра, но друга так и не нашли. К месту ЧП прибыли водолазы, «скорая помощь» и патрульная полиция. К настоящему времени тело парня не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве в пруду утонул нетрезвый мужчина.

Ранее в Чернигове на Десне утонул подросток.

Тэги: Киев, общество, Гидропарк, утонул, пьянство

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