Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца»

Вселенский патриархат назначил архиепископа Даниила Памфилийского (США) и епископа Иллариона Эдмонтонского (Канада) в качестве своих экзархов в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», это, возможно, сделано в контексте подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.

Вместе с тем, комментируя это назначение, Страна отмечает, что по слухам Константинополь готовится дать Украине не автокефалию. Якобы на самом деле планируется учредить экзархат — филиал Вселенского патрархата. То есть речь о автокефалии (патриаршестве) не идет вообще.

Архиепископ Даниил (Владимир Зелинский) родился на Западной Украине. В 1996 году эмигрировал в США, где учился в Католическом университете Америки. В 2006 году Даниил был назначен офицером армии США (Корпус капелланов).

Иларион (Роман Рудник) родился в 1972 году во Львове. Защитил диссертацию на тему «Каноническая связь Киевской митрополии со Вселенской Патриархией до 1240 года». 9 июня 2005 года был задержан турецкой полицией. Илариона обвинили в том, что путешествует по поддельным документам и является «чеченским повстанцем».

«Страна» также сообщает, что УПЦ МП ситуацию не комментирует. А спикер Московской патриархии Владимир Легойда заявил, что назначение экзархов без согласования с Патриархом Московским — «беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата» и «такие действия не могут остаться без ответа».

Напомним, патриарх Варфоломей I может единолично, без согласия других церквей, предоставить Украине автокефалию. К такому решению пришли епископы на Архиерейском соборе Константинопольской церкви, который прошел недавно в Стамбуле.

Накануне собора состоялась встреча Варфоломея и Московского патриарха Кирилла. На ней, по неофициальной информации, обсуждался вопрос о предоставлении автокефалии Украине.

20 апреля 2018 года, по поручению Петра Порошенко, заместитель главы Администрации Президента посетил Стамбул и передал Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение Президента Украины, с просьбой предоставить Томос об Автокефалии Православной Церкви в Украине. При этом в обращении не уточняется, для какой Церкви Порошенко просит автокефалии в Стамбуле, ведь такой структуры, как «Поместная Церковь в Украине» в стране не существует.