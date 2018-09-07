В Киеве открылась выставка печатной графики. Приходите посмотреть - это того стоит

4 сентября в галерее «Белый Свет» ((Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) состоялось торжественное открытие выставки «Intaglio», которая продлится до 3 октября. Выставка, как уже ранее сообщала «Фразы», является продолжением одноименной международной Триеннале малых форм печатной графики, проводившейся в этом году.

Открытие «Intaglio» сопровождалось награждением победителей Триеннале — вручением денежных призов, почетных медалей, грамот и каталогов с фото работ участников. Вступительное слово сказали директорка галереи Тамара Янович, директор Триеннале Александр Янович и председатель оргкомитета конкурса Олег Денисенко, который к тому же является автором почетных медалей, отлитых из серебра. На открытии присутствовали известные украинские и зарубежные художники-графики; для получения наград в Киев приехали победитель Триеннале Кароль Феликс из Словакии и обладатель второй премии Лев Алимов из Беларуси.

Гравюры издавна использовались ювелирами для украшения металлических изделий, в том числе доспехов, музыкальных инструментов и религиозных предметов. Инталио — техника глубокой печати гравюр — была создана для репродуцирования изображений в книгах, в те времена почти бесценных. Это была самая устойчивая техника после ксилографии, которая могла, в отличие от первой, передать постепенные светотеневые переходы. От мастера зависело, какой из методов выбрать: «сухой» — например, сухую иглу, или «травление» кислотой — например, офорт.

Экспозиция в галерее «Белый Свет» будет действовать в течение всего сентября. Посетители могут увидеть десятки работ участников Триеннале, а во втором зале галереи работает мини-музей истории глубокой печати, где выставлены старинные эстампы XVII-XX веков, и принадлежности, которыми пользуются художники для создания своих шедевров — инструменты для изготовления пластин для печати, сами пластины и офортный станок.

К этой выставке было напечатано ограниченное количество каталогов со 100 работами мастеров, принявших участие в Триеннале. Посетители могут приобрести каталоги в галерее по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская 21а.

Мероприятие на фейсбуке — здесь. Детальнее про Intaglio — здесь. Страница галереи «Белый Свет» — здесь.

Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный