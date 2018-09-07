Главные новости за 7 сентября 2018 года

В результате химического ЧП на «Крымском титане» пострадали уже десятки украинских пограничников. Ситуация с химическим ЧП на «Крымском титане» продолжает усугубляться. Из-за ядовитых выбросов на предприятии, расположенном на аннексированном Россией полуострове, пострадали десятки украинских пограничников. Как сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, «из-за выбросов отравились» как минимум 37 пограничника.

Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети. В социальных сетях появились фотографии лагеря имени Юрия Гагарина в Евпатории, куда вывезли детей после химического ЧП на «Крымском титане» возле Армянска. Люди говорят о тотальной антисанитарии и нечеловеческих условиях. Одна из жительниц аннексированного Россией полуострова опубликовала в «Фейсбуке» фотографии из лагеря, куда вывезли детей из Армянска.

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады. Из-за химического ЧП на предприятии «Крымский титан», расположенном на аннексированном Россией полуострове, в Херсонской области закрывают школы и детские сады. Учеба приостанавливается из-за надвигающейся опасности. Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, закрываются школы и детские сады, находящиеся «в зоне возможного поражения выбросами завода».

Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео. В четверг, 6 сентября, на Одессу обрушился сильный дождь. Город быстро подтопило. Как говорят местные жители, затопило дороги и дворы. Было тяжело не только проехать, но и просто пройти.

На выходных в Украину вернутся дожди. Где ждать подтоплений? На выходных в Украину вернется непогода. На большей части территории страны пройдут дожди. Осадки по Украине ожидаются 8-9 сентября. В Гидрометцентре говорят, что дожди пройдут на западе, севере, востоке, юге и в центре страны. Относительно сухо будет лишь на Закарпатье, в Сумской и Харьковской областях.

Новым главарем «ДНР» стал Пушилин. Его «выборы» назначили на 11 ноября. «Власти» оккупированных отдельных регионов Донецкой и Луганской областей назначили «выборы» на 11 ноября. Соответствующее решение 7 сентября синхронно приняли так называемые «парламенты» «ДНР» и «ЛНР». «Выборы» назначены как главарей двух формирований, так и «депутатов» местных «советов».

В Одессе огорченные смертью пациента родственники избили четырех врачей Еврейской больницы. Родственники умершего пациента избили врачей одной из больниц Одессы. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области. В частности, как сообщается, несколько дней назад в Городскую клиническую больницу № 1 из другого медучреждения был доставлен 46-летний мужчина. О его состоянии не сообщается, но известно, что жизнедеятельность пациента в последние два дня поддерживалась с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

В Умани появился бигборд о любви к Трампу. Посвященный президенту США Дональду Трампу появился в Умани Черкасской области, куда ежегодно съезжаются паломники-хасиды на празднование Еврейского Нового года. Об этом сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его словам, именно хасиды таким образом решили признаться в любви к американскому лидеру.

Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция. После гостевой победы сборной Украины в Чехии (2:1) в рамках стартовавшей Лиги наций УЕФА случился неприятный инцидент. Местная полиция жестоко атаковала украинских фанатов, которые слишком рьяно, по их мнению, праздновали победу нашей команды. Копы применяли не только газ и дубинки, но и стреляли в наших болельщиков из специальных «ружей».

СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении. Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль мог быть отравлен за сотрудничество с рядом разведок западных стран. По данным СМИ, в частности, он мог предоставлять испанской разведке информацию о российской организованной преступности. Как сообщает испанский журналист Фернандо Руэда, в последние годы Скрипаль ездил в Испанию на несколько встреч с офицерами разведки этой страны. Эту информацию также подтвердил действующий высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. Содержание и точное время этих встреч засекречены, но, по данным источников, Скрипаль был бы особенно полезен в борьбе с российской организованной преступностью.

Американский врач увидел у Моны Лизы все симптомы известной болезни. Профессор медицины из Бостона Мандип Мехра утверждает, что раскрыл загадку улыбки знаменитой «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. По его мнению, она вызвана недостаточной активностью щитовидной железы. Эта болезнь известна как гипотериоз. Как утверждает исследователь, если взглянуть на картину, то можно увидеть целый ряд симптомов: «Кожа имеет желтоватый оттенок, что, как известно, происходит при гипотиреозе; черная вуаль, нависающая над большим лбом, указывает на истощение волосяного покрова».

Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке. Российские ученые изобрели двигатель, работающий на водке. Сделали это специалисты кафедры космических исследований Самарского университета. Как говорится на сайте университета, там был представлен прототип «двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M». Ее габариты достаточно небольшие — всего 10×10×30 сантиметров. Сообщается, что разработка — электротермическая.