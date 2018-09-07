Известный лоукостер запустит из Польши несколько рейсов в Киев и Львов

Лоукостер Ryanair уже в 2019 году запустит из Польши несколько самолетов в Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», бюджетные рейсы будут летать в Киев и Львов.

Как пишет «Сегодня», в Киеве будут летать самолеты из Варшавы, Быдгоща, Кракова, Познани и Вроцлава.

Также из Кракова и Варшавы будет летать рейс во Львов.

Как писала «Фраза», ранее сообщалось, что из-за лоукостера Ryanair в «Борисполе» может случиться коллапс.

Также украинская бюджетная авиакомпания SkyUp запустила первый рейс в Анталию