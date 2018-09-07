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Жертвами хакеров из Украины стали клиенты банков в 20 странах мира

Жертвами хакеров из Украины стали клиенты банков в 20 странах мира

Служба безопасности Украины заявляет о задержании руководителя международной хакерской группировки, жертвами которой стали клиенты банков в 20 странах мира. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как сообщается, мошенники с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным клиентов банковских учреждений, преимущественно юридических лиц из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов.

По информации СБУ, легализация украденных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. При этом каждый из участников сделки получал оговоренный процент от суммы.

В результате обысков по месту жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске правоохранители изъяли финансовую документацию, подтверждающую факт подделки банковских гарантий и незаконное перечисление денег через популярные банковские системы.

Организаторы группировки — гражданин одной из стран Ближнего Востока и его сообщник, который непосредственно отвечал за техническое обеспечение сделки — задержаны. Им грозит штраф от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщала «Фраза», летом 2005 года отделом по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий Управления по борьбе с экономической преступностью МВД Украины был задержанДмитрий Голубов — хакер, подозреваемый в создании одной из крупнейших транснациональных интернет-организаций, воровавшей деньги с банковских счетов.

13 августа 2009 года в Киеве была задержана группа реализаторов электронных программ, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.

В феврале 2010 года в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила деятельность преступной группы, которая осуществляла хакерские атаки на банковские компьютерные сети и незаконно списывала денежные средства со счетов юридических и физических лиц.

В ноябре 2017 года сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов с банковских карт.

В феврале 2018 года киберполиция Украины задержала организатора международной преступной платформы «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Сеть работала 7 лет, ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

Тэги: банк, СБУ, хакер, задержание, криминал

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