Американский врач увидел у Моны Лизы все симптомы известной болезни

Профессор медицины из Бостона Мандип Мехра утверждает, что раскрыл загадку улыбки знаменитой «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Как выяснили журналисты «Фразы», по его мнению, она вызвана недостаточной активностью щитовидной железы.

Как сообщает New York Post, эта болезнь известна как гипотериоз. Как утверждает исследователь, если взглянуть на картину, то можно увидеть целый ряд симптомов: «Кожа имеет желтоватый оттенок, что, как известно, происходит при гипотиреозе; черная вуаль, нависающая над большим лбом, указывает на истощение волосяного покрова».

«Полное отсутствие бровей или других волос на бледной коже также подтверждает диагноз, спадающие волосы по бокам кажутся грубыми, а при пристальном взгляде на шею можно заметить наличие диффузного расширения, известного как зоб», — продолжает перечислять симптомы Мехра, добавив к ним еще и заметную опухлость правой руки, что часто встречается на поздних стадиях гипотиреоза.

Более того, как утверждает ученый, именно этим объясняется и загадочная улыбка Лизы Герардини: одним из проявлений болезни является мышечная слабость, из-за чего у модели просто нет возможности улыбнуться в полной мере.

Причиной данного заболевания мог стать дефицит йода в молочных продуктах, морепродуктах и мясе, широко распространенный в Италии эпохи Возрождения, а также ранние сроки беременности.

Таким образом, по мнению доктора Мандипа Мехра, «во многих отношениях именно проявления болезни дает этому шедевру его таинственную сущность и очарование».

При этом он отверг ранние предположения о том, что Лиза Герардини страдала от высокого уровня холестерина, сердечных заболеваний или даже сифилиса, так как с уровнем медицины, существовавшим в то время, она вряд ли дожила бы до 63 лет с такими диагнозами.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2010 года профессор Сильвано Винчети, руководитель итальянского Национального комитета по культурному наследию обнаружил в зрачке Моны Лизы инициалы, которые предположительно указывают на имя женщины, послужившей моделью для знаменитого портрета Леонардо да Винчи.

В начале 2011 года исследовательница Карла Глори заявила, что за спиной Моны Лизы на легендарном полотне изображен не абстрактный, а вполне конкретный пейзаж — окрестности североитальянского городка Боббио.

В том же году французский Центр исследований и реставрации произведений искусства, находящийся в подвалах Лувра, впервые провел анализ портрета с помощью портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра. Обнаружилась загадочная особенность: да Винчи использовал краски с необычайно большим содержанием марганца.

Летом 2012 года археологи из Флоренции обнаружили останки женщины, которая предположительно является Лизой Герардини. На этом же месте год назад был найден череп, а также некоторые части костей, которые могли принадлежать знатной флорентийке, изображенной на картине.

В конце сентября того же года швейцарский фонд Моны Лизы 27 сентября представил публикекартину, предположительно являющуюся прототипом «Джоконды». По мнению фонда, выставленный в Женеве портрет, известный под названием «Айзелуортская Мона Лиза», является неоконченной ранней версией хранящегося в Лувре шедевра.

8 февраля 2017 года стало известно, что британский искусствовед Джонатан Джонс утверждал, что разгадал секрет загадочной улыбки «Моны Лизы». По мнению эксперта, модель, с которой Леонардо да Винчи рисовал свою знаменитую картину, была больна сифилисом.

14 марта Нейробиологи Фрайбургского университета пришли к выводу, что тайна улыбки Моны Лизы кроется в том, что изображенная на полотне женщина выглядит счастливой, и это единственная ее эмоция.

В августе того же года ученые из Великобритании выдвинули новое предположение, почему Леонардо да Винчи изобразил знаменитую Мону Лизу со столь грустной улыбкой. По мнению исследователей, это может быть связано с невеселой судьбой женщины.