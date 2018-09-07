После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады

Из-за химического ЧП на предприятии «Крымский титан», расположенном на аннексированном Россией полуострове, в Херсонской области закрывают школы и детские сады. Как выяснили журналисты «Фразы», учеба приостанавливается из-за надвигающейся опасности.

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, закрываются школы и детские сады, находящиеся «в зоне возможного поражения выбросами завода».

Сообщается, что «решения в связи с химическими выбросами руководство области приняло поздно вечером 6 сентября».

Кроме этого, на территории области начали проводить «разъяснительную работу среди населения для повышения уровня осведомленности правил профилактических мероприятий».

Чиновники обещают, что проведут оздоровление детей в лагерях отдыха.

Как писала «Фраза», в результате химического ЧП на «Крымском титане» пострадали уже десятки украинских пограничников.

Ранее 15 детей были госпитализированы в Херсонской области с подозрениями на химическое отравление.