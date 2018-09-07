Из Лукьяновского СИЗО сбежал юный убийца по фамилии Пушкин

В Лукьяновском СИЗО случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне, 6 сентября, отсюда сбежал парень 1999 года рождения, осужденный по ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».
Как передает портал «Стражи.Еспресо», сбежавшего звать Виталий Пушкин.
Отмечается, что «его обнаружили отсутствующим во время вечерней проверки».
По данным издания, «вся полиция Киева ориентирована на поиск беглеца».
Как писала «Фраза», бывшие бойцы батальона «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.
Ранее в мелитопольском ИВС заключенные пытались устроить то ли бунт, то ли массовое самоубийство.