Новым главарем «ДНР» стал Пушилин. Его «выборы» назначили на 11 ноября

«Власти» оккупированных отдельных регионов Донецкой и Луганской областей назначили «выборы» на 11 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение 7 сентября синхронно приняли так называемые «парламенты» «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщают «Новости Донбасса», «выборы» назначены как главарей двух формирований, так и «депутатов» местных «советов».

Кроме того, так называемый «народный совет ДНР» назначил исполняющим обязанности главаря своего «председателя» Дениса Пушилина.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, возвращение к идее проведения выборов связано со смертью «главы ДНР» Александра Захарченко.

В то же время, как сообщает ТСН со ссылкой на источники в украинской разведке, соратники Захарченко массово покидают Донецк. В частности, речь идет о советниках убитого главаря Александре Казакове и боевике по кличке «Север». Также, как утверждается, в столицу Российской Федерации сбежал «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, который был вместе с Захарченко в кафе в момент взрыва.

Как сообщала «Фраза», самопровозглашенный «глава ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», где он в близком кругу справлял поминки по Иосифу Кобзону. По предварительным данным, взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор.

3 сентября Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о прибытии в оккупированный Донецк группы своих сотрудников для помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом были нарушены все законы Украины и международного права.

По данным украинской разведки, Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности РФ из-за борьбы за сферы влияния между силовыми структурами России, а также с целью «зачистки» тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.