Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Новым главарем «ДНР» стал Пушилин. Его «выборы» назначили на 11 ноября

Новым главарем «ДНР» стал Пушилин. Его «выборы» назначили на 11 ноября

«Власти» оккупированных отдельных регионов Донецкой и Луганской областей назначили «выборы» на 11 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение 7 сентября синхронно приняли так называемые «парламенты» «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщают «Новости Донбасса», «выборы» назначены как главарей двух формирований, так и «депутатов» местных «советов».

Кроме того, так называемый «народный совет ДНР» назначил исполняющим обязанности главаря своего «председателя» Дениса Пушилина.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, возвращение к идее проведения выборов связано со смертью «главы ДНР» Александра Захарченко.

В то же время, как сообщает ТСН со ссылкой на источники в украинской разведке, соратники Захарченко массово покидают Донецк. В частности, речь идет о советниках убитого главаря Александре Казакове и боевике по кличке «Север». Также, как утверждается, в столицу Российской Федерации сбежал «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, который был вместе с Захарченко в кафе в момент взрыва.

Как сообщала «Фраза», самопровозглашенный «глава ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», где он в близком кругу справлял поминки по Иосифу Кобзону. По предварительным данным, взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор.

3 сентября Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о прибытии в оккупированный Донецк группы своих сотрудников для помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом были нарушены все законы Украины и международного права.

По данным украинской разведки, Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности РФ из-за борьбы за сферы влияния между силовыми структурами России, а также с целью «зачистки» тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.

Тэги: выборы, политика, сепаратизм, оккупация, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Денис Пушилин, Александр Захарченко

Комментарии

Колонка автора
07.09.18 08:55

Благоустройство по-киевски: как местных жителей технично лишили зеленой зоны

Автор: Абелардо

Статьи

07.09.18 09:05

Белорусский отголосок донбасской войны

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады
07.09.18 15:07
278
Последние новости
07.09.18 16:43

Жертвами хакеров из Украины стали клиенты банков в 20 странах мира
07.09.18 16:32

Известный лоукостер запустит из Польши несколько рейсов в Киев и Львов
07.09.18 16:22

Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
07.09.18 15:15

Американский врач увидел у Моны Лизы все симптомы известной болезни
07.09.18 15:07

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады
07.09.18 14:45

Медведчук: Мы обязательно будем договариваться с Донецком и Луганском, и диалог должен быть прямым
07.09.18 14:41

Из Лукьяновского СИЗО сбежал юный убийца по фамилии Пушкин
07.09.18 14:30

Зубченко: Медведчук рассказал избирателям, как вернуть Украину к нормальной жизни, без войны и воров во власти
07.09.18 14:04

Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
07.09.18 13:51

Новым главарем «ДНР» стал Пушилин. Его «выборы» назначили на 11 ноября

Интервью

06.09.18 09:11

Адвокат Дмитрий Швец: Они вытащили десятилетнего мальчика из палатки за ногу и били ножом

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Крым накрыл аномальный ураган. Появилось видео
Крым накрыл аномальный ураган. Появилось видео
СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении
СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении
Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети
Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети
Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео
Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео
В Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги
В Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги
Появилось видео падения вертолета в Киеве – борт принадлежал предприятию советника Порошенко
Появилось видео падения вертолета в Киеве – борт принадлежал предприятию советника Порошенко
15 детей госпитализированы в Херсонской области в результате химического ЧП в аннексированном Крыму
15 детей госпитализированы в Херсонской области в результате химического ЧП в аннексированном Крыму
Участница Евровидения от России решила эмигрировать из страны – ее уже травят в соцсетях
Участница Евровидения от России решила эмигрировать из страны – ее уже травят в соцсетях
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.