В результате химического ЧП на «Крымском титане» пострадали уже десятки украинских пограничников

Ситуация с химическим ЧП на «Крымском титане» продолжает усугубляться. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за ядовитых выбросов на предприятии, расположенном на аннексированном Россией полуострове, пострадали десятки украинских пограничников.

Как сообщил местным СМИ глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, «из-за выбросов отравились» как минимум 37 пограничника.

По его словам, накануне в четверг «изменился ветер и зацепил пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка». Отмечается, что пять человек были направлены в госпиталь в Одессу.

Сейчас оба пункта закрыты.

Чиновник сообщил, что медики осмотрели в Херсонской области восемь сотен человек. Он добавил, что «у шестнадцати детей были схожие симптомы, но диагноз не подтвердился».

Также он рассказал, что, «по данным работников завода с самого Армянска, очень большое количество людей на больничном, по самому городу большая концентрация сернистого ангидрита, большое количество жалоб среди жителей города».

Чиновник добавил, что «очень много людей взяли детей и поехали в Украину на материк».

Он заверил, что «причин для паники в Херсонской области нет».

Как писала «Фраза», после химического ЧП на «Крымском титане» пострадали украинские пограничники. Однако население заверяли, что угрозы нет

Ранее 15 детей были госпитализированы в Херсонской области с подозрениями на химическое отравление.