На выходных в Украину вернутся дожди. Где ждать подтоплений?

На выходных в Украину вернется непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», на большей части территории страны пройдут дожди.

Осадки по Украине ожидаются 8-9 сентября.

В Гидрометцентре говорят, что дожди пройдут на западе, севере, востоке, юге и в центре страны.

Относительно сухо будет лишь на Закарпатье, в Сумской и Харьковской областях.

Также непогода продолжит бушевать в аннексированном Россией Крыму, где накануне случился аномальный ураган.

Несмотря на осадки, погода по Украине останется теплой – до 22-25 градусов. Похолодает до 18-20 лишь в центре страны.

Что касается Киева, то в городе ожидаются дожди. Но будет тепло – до 21-25 градусов.

Как писала «Фраза», накануне мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео.