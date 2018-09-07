По данным украинской разведки, на место Захарченко могут поставить Гиркина

Главаря самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александра Захарченко ликвидировала Федеральная служба безопасности РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, на то есть ряд причин.

«По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ», — заявил Скибицкий в эфире «5 канала», добавив, что ресторан «Сепар», в котором был ликвидирован боевик, долгий период времени находился под непосредственным контролем именно этой российской структуры. Кроме того, она знала о всех мероприятиях Захарченко в этом месте.

Причины подобных действий, по его мнению, кроются в борьбе за сферы влияния между силовыми структурами России, а также в «зачистке» тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.

Группа же сотрудников ФСБ, которая прибыла якобы для расследования убийства, по словам украинского разведчика, на самом деле уничтожает доказательства своей причастности к нему. А также для того, чтобы подобрать нового главу российской оккупационной администрации.

По словам Скибицкого, в качестве одного из вариантов Москва рассматривает возвращение на Донбасс одного из лидеров российских боевиков в 2014 году Игоря Гиркина (Стрелков) для того, чтобы он «сделал все возможное для стабилизации обстановки».

И́горь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин — офицер органов ФСБ России, руководивший в начале 2014 года захватом ряда городов на Востоке Украины, а по некоторым данным и Крыма. Называл себя «командующим вооруженными силами ДНР», «министром обороны ДНР и «военным комендантом Донецка».

Как сообщала «Фраза», самопровозглашенный «глава ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», где он в близком кругу справлял поминки по Иосифу Кобзону. По предварительным данным, взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор.

3 сентября Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о прибытии в оккупированный Донецк группы своих сотрудников для помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом были нарушены все законы Украины и международного права.