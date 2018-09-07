Организаторы «Оскара» долго думали, надумали и таки передумали

Организаторы кинопремии «Оскар» решили отказаться от собственного же недавнего решения. Как выяснили журналисты «Фразы», награда за лучший популярный фильм вручаться таки не будет.

Как передает ВВС, такое решение приняла Академия кинематографических искусств и наук США.

Как отмечается в заявлении, передумали организаторы «Оскара» потому, что «у общественности возникло немало вопросов по поводу того, по каким критериям она будет присуждаться».

Издание пишет, что ранее была идея, что премию получит наиболее кассовый фильм.

Организаторы же отмечают, что «введение новой номинации за девять месяцев до церемонии подразумевало бы неравные условия для уже выпущенных фильмов и тех лент, которые только готовятся к появлению на экранах».

К идее обещают вернуться в будущем. Возможно.

Как писала «Фраза», Американская киноакадемия решила сделать «Оскар» чуть более попсовым.

Сообщалось, что фильм «Донбасс» Сергея Лозницы представит Украину на премии «Оскар».