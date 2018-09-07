В Мексике нашли «братскую могилу» жертв мафиозных разборок

В Мексике обнаружили массовое захоронение жертв бандитских разборок местной наркомафии. Как выяснили журналисты «Фразы», страшную находку откопали в штате Веракрус.

Данная местность известна своими мафиозными разборками.

По данным мексиканских СМИ, была найдена «братская могила», в которой обнаружили останки 166 тел жертв мафии. Тут были найдены документы, одежда и личные вещи убитых.

Как сообщает полиция, такое количество тел закопали менее чем за два года. Захоронение состоит из тридцати могильников.

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