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В Мексике нашли «братскую могилу» жертв мафиозных разборок

В Мексике нашли «братскую могилу» жертв мафиозных разборок

В Мексике обнаружили массовое захоронение жертв бандитских разборок местной наркомафии. Как выяснили журналисты «Фразы», страшную находку откопали в штате Веракрус.

Данная местность известна своими мафиозными разборками.

По данным мексиканских СМИ, была найдена «братская могила», в которой обнаружили останки 166 тел жертв мафии. Тут были найдены документы, одежда и личные вещи убитых.

Как сообщает полиция, такое количество тел закопали менее чем за два года. Захоронение состоит из тридцати могильников.

Ранее «Фраза» представляла фоторепортаж: Мексика – страна ярких красок и вопросов без ответов.

Ранее мексиканский картель обещал миллион долларов за голову американского шерифа.

Тэги: преступность, мир, мафия, Мексика

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