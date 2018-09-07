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В Умани появился бигборд о любви к Трампу

В Умани появился бигборд о любви к Трампу

Посвященный президенту США Дональду Трампу появился в Умани Черкасской области, куда ежегодно съезжаются паломники-хасиды на празднование Еврейского Нового года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, именно хасиды таким образом решили признаться в любви к американскому лидеру.

Напомним, каждую осень паломники-хасиды едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-га-Шана. Он родился в городе Меджибуж (сейчас — Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас — Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

До октября 1917 года хасиды посещали могилу цадика (праведника) Нахмана в Умани, но в 1920 году правительство приняло решение кладбище снести и землю отвести для строительства жилых домов. Тогда один из богатых киевских евреев купил участок земли с могилой Нахмана и построил на этом месте домик. В 30-е годы паломничество к могиле Нахмана прекратилось, возобновившись лишь с 1988 года.

Дома верующие на Новый год устраивают праздничный стол и обряд освящения трапезы (кидуш), которая начинается не как обычно, хлебом с солью, а хлебом с медом. После кидуша произносят благословение на плоды и едят яблоки, обмакивая их в мед.

Как сообщала «Фраза», 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение подвергли резкой критике представители разных стран.

Тэги: бигборд, Черкасская область, Дональд Трамп, Умань, хасид, курьезы, Эдуард Долинский

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