В США в возрасте 82 лет скончался популярный актер Берт Рейнольдс. Как выяснили журналисты «Фразы», свои последние дни он провел в больнице Флориды после перенесенного сердечного приступа.

В последние минуты с актером была его семья.

Ранее, в 2010 году, у Берта Рейнольдса уже были проблем с сердцем, и он перенес тяжелую операцию.

Берт Рейнольдс был очень популярен в Голливуде в 1970-80-е. Он снялся в таких фильмах, как «Никелодеон», «Полицейский и бандит», «Крутой наполовину», «Хупер» и других картинах.

В 1990-е, уже в статусе звезды американского кино, он получил два Золотых глобуса и премию Эмми.

Как писала «Фраза», британские спецслужбы используют детей в качестве шпионов не только в кино.