«Нет нормальных лекарств». Российская певица прокомментировала свой отъезд из страны

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на последнем песенном конкурсе Евровидение-2018, объяснила свой внезапный отъезд из страны. Как выяснили журналисты «Фразы», она опровергает слухи об эмиграции, но заявила о грандиозной проблеме с лекарствами в РФ.

Так, у себя в Instagram Юлия Самойлова написала, что не собирается эмигрировать из России, а цитировала женщину, которая не смогла найти в стране лекарства для своего ребенка. Мать, по словам певицы, сказала: «Я готова эмигрировать из России в Европу».

Юлия Самойлова добивали, что «в нашей стране невозможно получить нормальные лекарства — их попросту нет». Также она призвала «не искать политики, а просто помочь».

Как писала «Фраза», решение певицы покинуть Россию вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где началась настоящая травля Юлии Самойловой.

Сообщалось, что в прошлом году СБУ приняла решение о запрете на три года въезда в страну певицы Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на конкурсе Евровидение-2017, так как в 2015 году она выступала в аннексированном Россией Крыму.