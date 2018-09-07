Сборная Украины начинает путь в Лиге наций с тяжелой победы в Чехии

6 сентября в Европе состоялись первые матчи нового турнира – Лиги наций. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины на выезде играла против крепкой по европейским меркам сборной Чехии.

Несмотря на то, что подопечные Андрея Шевченко довольно уверенно начали встречу, именно они на четвертой минуте первыми пропустили. Шик по левому флангу ворвался в штрафную, убрал Кривцова и точно пробил в ближний верхний угол. Что при этом делал Пятов – не совсем понятно, он обязан был брать этот мяч.

Буквально сразу же неплохие моменты были у украинцев, однако Яремчук из выгодных позиций запорол сразу два момента. Наша команда не собиралась унывать, подолгу держала мяч и временами создавала неплохие моменты. Однако отыграться подопечные Шевченко сумели лишь на последней минуте первого тайма. Марлос, получив мяч на углу штрафной, раскачал троих соперников, отпасовал левее, Ярмоленко мяч хитро пропустил и Коноплянка, уложив на газон защитника, пробил точно в ближний угол.

Вторую половину встречи снова активнее начали украинцы, и уже на пятидесятой минуте Коноплянка обязан был делать «дубль», но из выгоднейшей позиции после паса Матвиенко не попал в дальний угол. Спустя некоторое время неплохой момент был у Ярмоленко, но с его ударом в дальний угол справился голкипер.

На 67-й минуте встречи вместо Ярмоленко на поле появился Зинченко и едва ли не первым касанием мог выводить свою команду вперед, но мяч совсем немного разминулся с дальней штангой. На последних минутах украинцы были очень близки к тому, чтобы вырвать победу, но с ударами Цыганкова и Селезнева справился вратарь. И, казалось, на этом все – ничья. Но иного мнения были наши ребята.

Уже в добавленное арбитром время Цыганков навесил с левого фланга, чешский вратарь не разобрался с собственным защитником, мяч заметался в штрафной и Зинченко, оказавшийся самым расторопным, отправил его в пустые ворота – победа Украины со счетом 2:1.

Ранее «Фраза» сообщала, что жеребьевка группового этапа нового турнира для национальных сборных состоялась 24 января 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Сборная Украины будет выступать в группе 1 Лиги В вместе со сборными Чехии и Словакии.