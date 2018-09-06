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Главные новости за 6 сентября 2018 года

Главные новости за 6 сентября 2018 года

На Трухановом острове в Киеве разбился частный вертолет. Около 7:22 утра на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет. Есть пострадавшие.

Подростки избили геев на Крещатике и попытались объяснить полиции, зачем это сделали. Утром на Крещатике в Киеве избили группу геев. На них напали подростки – мальчики и девочки.

Во время урока физкультуры на Волыни умерла первоклашка. В селе Пятидни на Волыни во время урока физкультуры умерла первоклассница. Девочке было 6 лет.

15 детей госпитализированы в Херсонской области в результате химического ЧП в аннексированном Крыму. 15 детей из Херсонской области госпитализированы в областную больницу с подозрением на отравление химическими выбросами. Источником отравления может быть завод «Крымский титан», находящийся на аннексированной территории полуострова.

Участница Евровидения от России решила эмигрировать из страны – ее уже травят в соцсетях. Участница песенного конкурса Евровидение-2018 от России Юлия Самойлова решила променять родную страну на Европу. Об этом она заявила своими фанатам в специальном видео.

Долгожданный бой Усика с Белью оказался под угрозой срыва из-за россиянина. Эдди Хирн, промоутер известного британского боксера Тони Белью, намекнул, что его бой с украинским чемпионом Александром Усиком может не состояться в этом году. Это произошло из-за обязательств украинца перед Всемирной боксерской ассоциацией.

Тэги: Киев, общество, здоровье, мир, вертолет, ЧП, дети, Александр Усик

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