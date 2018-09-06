Депутаты открыли женщинам дорогу к генеральским званиям

Верховная Рада Украины приняла закон, который уравнивает права и возможности женщин и мужчин в Вооруженных силах и других воинских формированиях. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение в ходе заседания 6 сентября поддержали 247 народных депутатов.

Как сообщает «Украинская правда», законом закреплен принцип, согласно которому женщины должны проходить военную службу на равных началах с мужчинами (кроме случаев, предусмотренных законодательством об охране материнства и детства). В этих рамках женщины-военнослужащие будут иметь равный доступ к должностям и воинским званиям и равным объемам ответственности.

Кроме того, законопроектом предусматривается уравнивание предельного срока возможности заключения контракта, что означает, что теперь они смогут успевать дослужиться до высших офицерских должностей.

Законом также отменены ограничения при назначении военнослужащих-женщин в суточный наряд, отправление в командировку и освобождение от прохождения службы.

При этом издание отмечает, что на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины нет ни одной женщины-генерала.

Как сообщает WoMo со ссылкой на автора законопроекта, Ирину Суслову, в настоящее время женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы, если они не достигли 40 лет, в то время как мужчины — 45-60 лет, в зависимости от воинского звания.

Законопроект закрепляет принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами. Предельный возраст пребывания в запасе для женщин составляет 50 лет, для мужчин — 60-65 лет, в зависимости от звания.

Кроме того, законопроект отменяет необоснованные ограничения по службе женщин в запасе.

Как сообщали СМИ, в конце 2017 года министр обороны Степан Полторак заявил, что до 2020 года в украинской армии могут появиться женщины в должности генерала.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2008 года американка Энн Данвуди стала первой в истории США женщиной, получившей звание «четырехзведного генерала» армии. Генерал возглавила командование материально-техническим обеспечением армии.