Во время урока физкультуры на Волыни умерла первоклашка

В с. Пятидни на Волыни во время урока физкультуры умерла первоклассница. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла сегодня, 6 сентября, в районе полудня.

Как сообщает ИА «Конкурент» со ссылкой на информацию правоохранителей, девочке было 6 лет. На уроке физкультуры ей стало плохо. В школу вызвали «скорую», однако спасти ученицу не удалось.

Ее тело отправили на экспертизу для выяснения причин смерти.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2005 года в школе № 9 Ижевска (Удмуртия) после урока физкультуры скончался ученик 10-го класса.

В октябре 2007 года в Херсоне на уроке физкультуры умерла ученица 10-го класса.

В апреле 2009 года Министерство образования решило уменьшить требования к школьникам на уроках физкультуры.

В октябре 2011 года 14-летний ученик на уроке физкультуры в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области умер во время зачета по бегу на короткую дистанцию. Восьмикласснику после пробежки стало плохо, и он скоропостижно скончался.

В октябре 2013 года в Козятинском районе Винницкой области 8-летнему мальчику стало плохо на уроке физкультуры, по пути в больницу ребенок умер.

В марте 2018 года в Мирнограде Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний школьник.