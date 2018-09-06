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Долгожданный бой Усика с Белью оказался под угрозой срыва из-за россиянина

Долгожданный бой Усика с Белью оказался под угрозой срыва из-за россиянина

Эдди Хирн, промоутер известного британского боксера Тони Белью, намекнул, что его бой с украинским чемпионом Александром Усиком может не состояться в этом году. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло из-за обязательств украинца перед Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).

Как сообщает Sky Sports, англичанин готов был встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии в декабре, однако на этой неделе стало известно, что WBA требует от Усика начать переговоры о бое с «чемпионом в отпуске» Денисом Лебедевым, который в суперсерии не участвовал, но обязан встретится с ее победителем.

По словам же промоутера, его боец либо бросит вызов Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом, либо уйдет на пенсию. «Белью будет биться с Усиком только в случае, если на кону окажутся все пояса», — заявил Хирн, добавив, что после заявления WBA вряд ли это может случиться в этом году.

Как сообщает Р-Спорт со ссылкой на менеджера российского боксера Вадима Корнилова, 4 сентября 2018 года WBA отправила Усику письмо с требованием начать переговоры о бое с Лебедевым. «До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться, — заявил Корнилов. — Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно».

В то же время промоутер Усика Александр Красюк убежден, что несмотря на требования WBA, бой Белью состоится. В комментарии «Сегодня» он отметил, что хотя WBA обязала его провести переговоры о встрече на ринге с Лебедевым, они будут отсрочены, поскольку у его клиента запланирован поединок с британцем, а у россиянина — свой бой.

«Ведь WBA обязует проводить переговоры не персон, а чемпиона и претендента, а какая личность занимает этот пост — уже вопрос времени: сегодня один, а завтра другой», — объяснил Красюк.

Как сообщала «Фраза», 22 июля 2018 года Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В финале Всемирной боксерской суперсерии Усик выиграл у российского боксера Мурата Гассиева в поединке, который продлился все 12 раундов. Победа была определена единогласным решением судей: 120:108; 119:109; 119:109.

Тэги: Великобритания, Россия, бокс, WBA, спорт, Александр Усик

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