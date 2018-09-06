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Сегодня Порошенко вывезет депутатов автобусом в тайное место

Сегодня Порошенко вывезет депутатов автобусом в тайное место

Сегодня, 6 июня, народные депутаты, входящие во фракцию «Блок Петра Порошенко» проведут встречу с президентом Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», время и место встречи неизвестно.

Как сообщает «Украинская правда», факт сегодняшней встречи в комментарии журналистам подтвердил нардеп этой фракции Алексей Гончаренко.

При этом на вопрос, где именно состоится встреча, он не смог ответить, заявив, что не знает, так как участников туда «автобусом везут».

В то же время источник издания, пожелавший остаться неизвестным, объяснил, что о месте и времени сборов будет сообщено позже, «чтобы журналистам никто не слил». По его словам, встреча будет касаться начала политического сезона и предстоящей избирательной кампании.

Как сообщала «Фраза», 8 сентября 2017 года стало известно, что фракция «Блока Петра Порошенко» отпраздновала открытие политического сезона в резиденции «Залесье». На заседании были президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, Генеральный прокурор Юрий Луценко, городской голова Киева Виталий Кличко и министры, выдвинутые по квоте БПП.

Вскоре появилась информация о том, что резиденцию «Залесье» для неформальной встречи фракции «Блок Петра Порошенко» выбрали, чтобы избежать чужих глаз и огласки в медиа. По данным СМИ, никаких выступлений звезд шоу-бизнеса во время встречи не было, присутствующие ограничились общением.

Позже журналисты рассказали подробности этой встречи.

Тэги: Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, встреча, политика, Блок Петра Порошенко

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