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Редактор «Схем» утверждает, что пресс-секретарь Луценко позвонила ей ночью и предложила «закрытую встречу»

Редактор «Схем» утверждает, что пресс-секретарь Луценко позвонила ей ночью и предложила «закрытую встречу»

Главный редактор программы антикоррупционных расследований «Схемы» Наталья Седлецкая пожаловалась на поздний звонок из Генеральной прокуратуры Украины с просьбой о встрече. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган позвонила ей в районе полуночи и предложила «закрытую встречу» с прокурором, чтобы он смог ей объяснить, зачем понадобилось снимать конфиденциальную информацию с телефона журналистки за последние полтора года.

При этом Сарган объяснила, что следствие интересует только передвижения и местонахождение телефона, а не смс или содержание ее разговоров.

«Не извиниться. Не признать, что это излишество, которое отменят. Что это самоуправство следователя, которого накажут. А объяснить, что иначе как изучить мои маршруты за 17 месяцев, они собрать доказательства об одном дне не могли», — посетовала Седлецкая.

Она также предложила Луценко встретится и дать свои объяснения происходящему в прямом эфире.

Позже она сообщила, что от встречи в прямом эфире Генпрокурор отказался, а также поставила ему целый ряд неудобных вопросов.

Отметим, что в самой Генпрокуратуре информацию о ночном звонке и предложении встретиться, никак не прокомментировали. Юрий Луценко в комментарии под постом члена наблюдательного совета НСТУ Евгения Глибовицкого лишь объяснил необходимость доступа к телефону главного редактора программы расследований «Схемы» Натальи Седлецкой тем, что она отказалась предоставлять определенную информацию по делу о разглашении тайны следствия.

При этом он подчеркнул, что «никакой информации о контенте разговоров журналиста следствие не требует».

Как сообщали СМИ, 4 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил ГПУ разрешение на проверку телефона главного редактора программы «Схемы», выходящей на «Радио Свобода». Следствие объяснило это тем, что журналистка проходит свидетелем по делу в отношении главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. В частности, о незаконном разглашении им служебной информации.

Данный факт вызвал резкое возмущение среди широких кругов общественности, а также со стороны Евросоюза и США.

Позже стало известно, что суд также разрешил Генеральной прокуратуре доступ к телефонной информации за 17 месяцев журналистки «Нового времени» Кристины Бердинских.

Как сообщала «Фраза», 17 ноября Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за вероятного разглашения тайны следствия. Это произошло после опубликования в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

Тэги: Юрий Луценко, журналисты, Генеральная прокуратура Украины, встреча, политика, свобода слова, Артем Сытник, Наталья Седлецкая, Кристина Бердинских

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