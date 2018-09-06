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В Минэкологии опровергли информацию Минобороны о причастности российских военных к ЧП в Крыму

В Минэкологии опровергли информацию Минобороны о причастности российских военных к ЧП в Крыму

Причиной экологического ЧП, охватившего север аннексированного Крыма и некоторые районы Херсонской области скорее всего являются вредные выбросы с завода «Крымский титан». Как выяснили журналисты «Фразы», данные об испарениях из кислотного накопителя предприятия не подтвердились.

«На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина — выбросы. Главная причина только в этом. Это однозначно не испарения», — заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш по результатам работы возглавляемой им правительственной межведомственной рабочей группы, изучающей ситуацию в населенных пунктах Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонской области.

Как сообщает «Укринформ», на данный момент специалисты посетили Херсонскую область и отобрали на этой территории пробы почв. Результаты их анализа ожидаются на следующей неделе.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк заявил, что причиной химического ЧП на предприятии «Крымский титан» могли стать учения российских военных. Украинская разведка считает, что в емкости кислотных отстойников попали снаряды и повредили их, что «привело к существенному ухудшению экологической обстановки.

Напомним, в середине августа 2018 года в аннексированном Крыму жители Армянска начали жаловаться, что за ночь металлические предметы в их домах внезапно покрылись непонятной «липкой ржавчиной». Местные жители связывают это с возможными выбросами на заводе «Крымский титан».

28 августа в соцсетях жители аннексированного Крыма начали массово жаловаться на начавшиеся проблемы со здоровьем. В частности, на то, что на коже у детей начали появляться язвы.

30 августа СМИ сообщили о том, что на огородах у людей, находящихся в зоне поражения пропал урожай. Сильнее всех пострадал поселок Перекоп.

4 сентября власти аннексированного Крыма объявили о начале эвакуации из Армянска детей, при этом подчеркнув, что «оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет». В соцсетях сообщили, что от приступов астмы уже скончались несколько человек.

Тогда же стало известно, что Украина обратилась в ведущие мировые организации, включая ООН и Красный крест. Очевидцы сообщили о панике среди населения.

На следующий день заместитель главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что в результате ЧП пострадали украинские пограничники на пункте пропуска Чонгар.

6 сентября стало известно, что 15 детей из Херсонской области были госпитализированы в областную больницу с подозрением на отравление химическими выбросами.

Тэги: Крым, происшествие, Россия, ЧП, экспертиза, комиссия, Херсонская область, экология, аннексия

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