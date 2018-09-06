11 октября мировой интернет может «лечь»

Корпорация ICANN, занимающаяся управлением доменными именами и IP-адресами во всем мире, заявила, что уже 11 октября может случиться сбой интернета. Как выяснили журналисты «Фразы», такое возможно из-за глобальной смены криптографических ключей.

В заявлении говорится, отдельные пользователи могут испытать трудности с доступом на некоторые сайты.

Отмечается, что смена криптографических ключей проводится впервые, поэтому все ее последствия просчитать на данный момент невозможно, из-за чего не исключены сбои в работе интернета.

В ICANN говорят, что при благоприятном сценарии проблема «не коснется 99% пользователей».

В противном случае, человек «в течение 48 часов по завершении обновления получит сообщения об ошибках», после чего нужно будет обратиться к оператору сети.

Как писала «Фраза», украинский интернет – самый дешевый в мире.

Ранее у популярных соцсетей и мессенджера случился глобальный сбой в работе.