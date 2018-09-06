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Британским ученым удалось взломать смартфон весьма необычным способом

Британским ученым удалось взломать смартфон весьма необычным способом

Ученые из Ланкастерского университета (Великобритания) решили взломать смартфон на базе Android весьма необычным способом. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы похитить графический ключ устройства, они использовали его динамик и микрофон.

Как передает ВВС, исследователи выяснили, что в смартфонах с Android используют три системы идентификации владельца. Это можно сделать по отпечатку пальца, по паролю или же по графическому ключу. В итоге, ученые создали программу SonarSnoop, которая может узнавать графический пароль даже на расстоянии, если такое же приложение будет установлено на другом смартфоне.

Изобретатели говорят, что их программа получает права на управление динамиком и микрофоном, после чего соединяет эти устройства, и «заставляет» динамик производить звук на недоступной человеку частоте, анализируя данные, и собирая «отраженный от окружающих предметов звук». Например, приложение может «услышать» цифровой код, который набирает человек на своем смартфоне.

Сообщается, что для своего эксперимента ученые взяли Samsung Galaxy S4 и сумели «отбросить 70% вариантов ключа». При этом ученые говорят, что вскоре научатся «взламывать» устройства не только на базе Android, но и те, которые используют IOS.

Как писала «Фраза», ранее у популярных соцсетей и мессенджера случился глобальный сбой в работе.

Сообщалось о том, что, как оказалось, на экране смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденье туалета.

Тэги: ученые, мир, смартфон, курьезы

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