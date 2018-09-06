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В ВОЗ заявили о смертельной опасности для 1,4 миллиарда людей

В ВОЗ заявили о смертельной опасности для 1,4 миллиарда людей

Около 1,4 миллиарда людей во всем мире уже в ближайшем будущем могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили исследователи Всемирной Организации Здравоохранения.

Как цитирует издание The Lancet Global Health отчет ВОЗ, из-за низкой физической нагрузки, которая присуща сегодня населению планеты, 1,4 миллиарда людей могут столкнуться с такими проблемами, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, деменция и рак.

Планируется, что данный отчет будет заслушан на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

В ВОЗ проанализировали данные 1,9 миллиона людей в 168 странах мира.

В документе говорится, что «более четверти взрослого населения ведет недостаточно активный образ жизни».

Одной из проблем исследователи называют привязанность жителей развитых стран к личному транспорту, из-за чего их физическая нагрузка снизилась до критического уровня. Также негативно влияет и сидячий «офисный» образ жизни многих людей.

Людям в возрасте 18-64 лет рекомендуют уделять умеренным нагрузкам как минимум 2,5 часа в неделю. Это соответствует 75 минутам интенсивных тренировок.

Как писала «Фраза», ранее ученые рассказали, как нужно правильно питаться, чтобы быть здоровым.

Также ученые объяснили, почему детям все же иногда полезно врать.

Тэги: ученые, физическая активность, здоровье, мир

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