РосСМИ обнаружили у одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей связь с Украиной

Российские СМИ опубликовали данные о двух подозреваемых в покушении на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь россиянах, чьи имена накануне озвучили правоохранители Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, Александр Петров и Руслан Боширов покупали авиабилеты в Лондон по заграничным паспортам, номера которых отличаются всего одной цифрой.

Как сообщает «Фонтанка», они вылетели из аэропорта «Шереметьево» в аэропорт Лондона «Гэтвик» 2 марта 2018 года рейсом «Аэрофлота» SU2588. При этом их билеты были оформлены на заграничные паспорта серии «65», номера которых отличаются лишь в последней цифре — ...1924 и ...1927 соответственно.

По информации журналистов, загранпаспорта были не биометрические и оформлены около двух лет назад. По ним оба фигуранта расследования часто летали в Европу. Так, с сентября 2016 по март 2018 гг они посетили Амстердам, Женеву, Милан и неоднократно — Париж. Кроме того, Александр Петров как минимум один раз до событий в Солсбери бывал в Англии — с 28 февраля по 5 марта 2017 года он находился в Лондоне.

Издание также указывает, что в открытых источниках информации о Руслане Боширове практически нет. Известно, что он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе и был прописан в 25-этажном доме на Большой Набережной улице в Москве. Связавшись с жильцами этого дома журналисты установили, что там проживает пожилая женщина, а указанного мужчину в данной квартире никогда не видели и в подъезде не встречали. «Можем предположить — это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не жил здесь никогда», — заявили соседи.

В 2015 году на него завели 2 административных производства за автомобильные штрафы, которые он получил с разницей в три дня — 20 и 23 июля. При этом номера производств идут не по порядку: первое имеет номер 433048, второе — 432322, хотя их оформляло одно подразделение. Однако на портале судей Москвы дела об административных правонарушениях в отношении Руслана Боширова нет. Также его нет в банке данных административных производств.

Не слишком активен Боширов и в соцсетях: созданные под этими именем и фамилией в 2014 году страницы пустые. Как утверждает издание, в Facebook у него числится лишь один френд — девушка из Украины. В профиле «ВКонтакте» указано, что Боширов закончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению «Гидрология суши».

О Петрове удалось раздобыть еще меньше сведений. По документам, он родился 13 июля 1979 года. В открытых источниках человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается лишь в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО «Микроген», созданного в 2003 году путем слития предприятий иммунобиологической отрасли.

Тем временем пользователи соцсетей нашли несоответствие в опубликованных накануне снимках россиян в английском аэропорту, на которых можно видеть, как они проходят по одному и тому же коридору аэропорта Гэтвик. При этом время, указанное в нижнем левом углу, в обоих случаях совпадает до секунды.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.