Супрун решительно выступила против «компьютерных» кактусов

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает «просвещать» граждан нашей страны через свой «Фейсбук». Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз чиновница выступила против «компьютерных» кактусов.

Она, в частности, пишет, что «неизменный атрибут почти у каждого компьютера – несколько горшков с кактусами». По ее словам, «миф утверждает следующее: вроде кактусы – растения, которые лучше растут, поглощая радиоактивное излучение, будто именно оно в избыточном количестве поступает от монитора компьютера и наносит большой вред здоровью, а кактусы способны его поглощать и каким-то образом нивелировать этот вредное воздействие».

Ульяна Супрун пишет, что «не существует ни одного научного исследования, которое бы подтверждало или опровергало этот миф», а «ученые даже не признают это гипотезой и достаточным основанием для проведения любого исследования».

Такую информацию она назвала «информационными вбросами» и призвала украинцев «включать критическое мышление, используя факты, а не эмоции».

Как писала «Фраза», ранее Ульяна Супрун заявила о вреде «линеек» и напомнила, что школы больше не отвечают за здоровье малышей.