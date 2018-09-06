Главные новости за 5 сентября 2018 года

После химического ЧП на «Крымском титане» пострадали украинские пограничники. Однако население заверяют, что угрозы нет. В результате химического ЧП на предприятии «Крымский титан» пострадали украинские пограничники на пункте пропуска Чонгар. Подробности инцидента, случившегося в результате «химатаки» на аннексированном Россией полуострове, рассказал замглавы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, у пограничников «были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять». Он сообщил, что пограничников заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют.

Возможной причиной химического ЧП в Крыму назвали «тренировку» российских военных. Причиной химического ЧП на предприятии «Крымский титан» могла стать «тренировка» российских военных. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк. По его словам, на аннексированном Россией полуострове «13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения военных сил РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов».

Водка по цене шампанского: Кабмин в очередной раз поднял цены на спиртное. Кабинет Министров Украины в очередной раз повысил минимальные цены на крепкие спиртные напитки. С 15 сентября цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся на 12,4-19,6%, на виски, ром и джин — на 12%, коньяк — на 6,6-9,5% и вина — на 4,5-13,5%. Таким образом в соответствии с постановлением, принятым на заседании правительства сегодня, 5 сентября, минимальную розничную цену на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить до 89,4 грн, минимальные цены на вина натуральные — до 42 грн за бутылку 0,7 л и до 49 грн на крепленые вина и вермуты, а также до 89 грн на шампанское в таре 0,7 л.

«С тяжелым сердцем» депутаты согласились с предложениями президента, которые «противоречат интересам государства». Парламентский комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Украины относительно закона «О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» и исключил из него запрет на экспорт дров. Об этом написал глава комитета Виктор Галасюк. «С тяжелым сердцем комитет ВР согласился с предложениями президента», — написал депутат, признав, что они «противоречат интересам государства и базируются на ложных и искусственных аргументах».

Парубий назвал Гитлера «практиком прямой демократии». Появилось видео. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сделал неоднозначное заявление о нацистском лидере Адольфе Гитлере. Украинский политик привел его в пример, говоря о «прямой демократии». Говоря о механизме всеукраинских референдумов, спикер парламента назвал себя «огромным сторонником прямой демократии».

На Волыни священник отказался отпевать девочку, умершую от рака. В одном из сел на Волыни настоятель Свято-Покровского храма УПЦ МП отец Михаил Журомский отказался отпевать ребенка из семьи ромов, умершего от онкологического заболевания, из-за того, что он был крещен в УПЦ КП. По словам родителей 9-летней Регины Чужук, она умерла 2 сентября, спустя четыре года борьбы со страшной болезнью. Как сообщила мама девочки Марта Чужук, когда она обратилась к сельскому священнику с просьбой похоронить ребенка, тот первым делом поинтересовался, где ее крестили. Услышав, что в Свято-Троицком соборе Луцка, принадлежащем УПЦ КП, священник отказался провести обряд.

В деле об убийстве известного историка из Николаева всплыли факты, которые «унижают достоинство». Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве известного историка Николая Шитюка в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Суд проходил в закрытом режиме в связи с необходимостью «избежать разглашения сведений о личной и семейной жизни потерпевшего и подозреваемого и обстоятельств, которые унижают их достоинство».

В недрах Одесского облсовета нашелся редкий лимузин украинского экс-президента. В автопарке Одесского областного совета нашелся редкий автомобиль, на котором в 1990-х годах во время рабочих поездок пользовался президент Украины Леонид Кучма. Об этом сообщил председатель облсовета Анатолий Урбанский. По его словам, речь о лимузине Volvo 960 Royal.

У нашей футбольной сборной впервые в истории появилась форма белого цвета. На ней будет надпись «Слава Украине». Сборная Украины показала новую игровую форму. Впервые в истории наша команда может сыграть в белых цветах. Как передает пресс-служба Федерации футбола Украины, традиционные цвета останутся прежними — синие и желтые. Белая форма будет использоваться как резервная.

Российские СМИ рассказали о том, где на самом деле была установлена бомба, подорвавшая Захарченко. Российские СМИ утверждают, что у следствия по убийству самопровозглашенного «лидера ДНР» Александра Захарченко появились новые версии о том, как все произошло. В частности, указывается, куда могла быть заложена взрывчатка. В частности, как сообщается, бомбу могли заложить не в люстру, как предполагалось изначально, а в Чебурашку в камуфляже, который находился рядом с надписью «Сепар» над входом.

Британские правоохранители рассказали, кто и каким образом пытался отравить Скрипалей. Британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. Утверждается, что им около 40 лет. Они прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки.

Ученые говорят, что доказали существование «планеты № 9». Американские ученые заявили, что доказали наличие в Солнечной системе девятой планеты. Об этом сообщают исследователи из Мичиганского университета. Ученые говорят, что «планету № 9» невозможно увидеть, но она существует. Как пример, они приводят наличие нескольких небесных тел возле планеты Нептун, которые доказывают гравитацию крупного объекта рядом с ним.